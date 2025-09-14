Haberler

Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen At Kurtarıldı

Haliliye ilçesinde, tahliye kanalına düşen bir at itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. Sahibi tarafından bildirilen olayda, kurtarılan at sahibine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tahliye kanalına arabayla düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynaklı Mahallesi'nde bir atın arabayla tahliye kanalına düştüğünü gören sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla kanaldan arabayı ve atı çıkardı.

Kurtarılan at sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
