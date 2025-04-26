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Şanlıurfa'da Suya Girmek Yasaklandı

Şanlıurfa'da Suya Girmek Yasaklandı
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yasak kararının nedenini yaz aylarında artan boğulma vakaları olarak açıkladı. Sulama kanalları, barajlar, göletler ve akarsularda suya girmek yasaklandı.

ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girmenin yasaklandığını açıkladı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da, özellikle yaz aylarında sık sık boğulma vakalarının yaşanması nedeniyle önemli bir karar alındı. Vali Hasan Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, " Şanlıurfa'da yaz döneminde çok sayıda suda boğulma olayı meydana gelmekte, özellikle çocuk ve genç yaştaki vatandaşlarımız hayatını kaybetmektedir. Bu tür acı olayların önlenmesi ve istenmeyen can kayıplarının yaşanmaması amacıyla valiliğimiz tarafından Şanlıurfa genelinde bulunan tüm sulama kanalları, barajlar, göl, gölet ve akarsularda her ne sebeple olursa olsun suya girilmesi yasaklanmıştır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine göre alınan bu karar doğrultusunda, belirtilen alanlarda suya giren kişiler (çocuklar için velileri) hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Yasağın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ve DSİ ekipleri tarafından sürekli denetimler yapılacak; ihlal tespit edilmesi halinde tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan, yüzmek, serinlemek ya da başka bir amaçla belirtilen alanlarda suya girmemeleri, can güvenlikleri için bu tür riskli davranışlardan kaçınmaları, çocukların güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve yasağa uymaları özellikle rica edilmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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