Şanlıurfa'da Suriyeli Gruplar Arasında Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Suriyeli Gruplar Arasında Kavga: 2 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Bamyasuyu Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki Suriyeli grup arasında çıkan kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunanlar araya girmesiyle kargaşa sona erdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da Suriyeli iki grup arasında çıkan taş, pala ve tabancalı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga, akşam saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. İki grup arasındaki taş, pala ve tabancalı kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırdı.

Kavgaya karışanlar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, yaralanan 2 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, cep telefonu kamerasına yansıyan ve mahallede paniğe yol açan kavgaya karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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