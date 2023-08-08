Şanlıurfa'da Suriye'den gelen mermiyle yaralanan vatandaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bahçede ailesiyle oturan bir vatandaş, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi ile yaralandı. Olayın nasıl yaşandığını anlatan yaralı, Suriye tarafından geldiğini belirtti. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumu iyi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bahçede ailesiyle oturan bir vatandaş, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi ile yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle birlikte bahçede oturan İbrahim Bakır, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun merminin eline ısabet etmesi sonucu yaralandı. Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın nasıl yaşandığını anlatan İbrahim Bakır, "Suriye tarafında çatışma sesleri geldi. Yemek sofrasındaydım, baktım birdenbire kanama oldu. Hissetmedim, sonradan kanama oldu, hastanede gözlerimi açtım. Ailemle birlikte yemek yiyorduk, misafirlerim de vardı. Su içmek için elimi kaldırdım. Bir baktım kanama var. Suriye tarafından geldi" diye konuştu.

Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA