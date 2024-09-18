Şanlıurfa'da Sünnet Düğününde Havaya Ateş Açan 5 Kişi Yakalandı

ŞANLIURFA'da, sünnet düğününde havaya rastgele ateş açan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve haklarında idari işlem uygulanan şüphelilerin tabanca ruhsatları da iptal edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirli Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir sünnet düğününde havaya ateş açıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından, havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 5 şüpheli belirlendi. Jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan kişileri düzenledikleri operasyonlarla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatlı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 534 fişek ve 12 tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan soruşturma ve idari işlem başlatıldı ayrıca silahların ruhsatları da iptal edildi.

VALİ ŞILDAK MAGANDALARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düğün ve etkinliklerde sorumsuzca silahla havaya ateş açılmasına göz yummayacaklarını vurguladı. Şıldak, hayati tehlike oluşturan bu tür suçları işleyenlerin yasal süreçlerinin başlatıldığını belirterek, "Ruhsatlı silahların ruhsatları iptal edilmiştir. Düğünde silah atan 5 kişi yakalanmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Şanlıurfa'da toplumsal huzuru bozacak davranışlara izin vermiyor, sorumsuz davrananları adalete teslim ediyoruz" paylaşımını yaptı.