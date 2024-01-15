Şanlıurfa'da Sünger Deposunda Yangın
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan eski Sanayi Sitesi'nde yangın çıkan sünger deposu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak depoda büyük hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yangın çıkan sünger deposu kullanılamaz hale geldi.
Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sünger ham maddelerinin tutuşmasıyla yangın büyüdü.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.