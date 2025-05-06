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Şanlıurfa'da Sulama Kanallarında Yüzmek Yasaklandı, 54 Kişi Boğuldu

Şanlıurfa'da Sulama Kanallarında Yüzmek Yasaklandı, 54 Kişi Boğuldu
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, son 2 yılda sulama kanalları ve göletlerde meydana gelen boğulma vakalarını açıkladı. Ailelere, çocuklarını bu tehlikelerden uzak tutmaları çağrısında bulundu.

ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, son 2 yılda kentte 54 kişinin sulama kanalları, baraj ve göletlerde boğulduğu açıkladı. Vali Şıldak, bu alanlarda yüzmenin yasak olduğunu söyleyerek, ailelere çocuklarını bu tehlikelerden uzak tutmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'da yaşayanlar, serinlemek amacıyla tarımsal sulama kanallarına ve göletlere giriyor. Vali Hasan Şıldak, başkanlığını yaptığı güvenlik toplantısında, bu tehlikeli serinleme yönteminin her yıl birçok kişinin hayatına mal olduğunu açıkladı. Vali Şıldak, kent genelinde çok sayıda sulama kanalı ve baraj gölü bulunduğunu belirterek, geçen yıl 44 kişinin, 2025 yılı başından bu yana ise 10 kişinin boğulduğunu, 6 kişinin de son anda kurtarıldığını söyledi.

KANALLARDA YÜZMEK YASAKLANDI

Vali Şıldak, geçen günlerde alınan karara dikkati çekerek, "Sevgili Şanlıurfalılar, çocuklarımızı sulama kanallarına, göletlere ve barajlara kesinlikle yaklaştırmayalım. Bu alanlara yüzmek veya serinlemek amacıyla girmek, geçtiğimiz yıl alınan kararla yasaklanmıştır. Yasakların amacı, can kayıplarını önlemektir. Tüm ailelerden ricamız, çocuklarını bu tür tehlikeli bölgelerden uzak tutmalarıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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