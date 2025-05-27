Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Durdu
Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali, akıntıya kapıldı. Havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar durduruldu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için başlatılan arama kurtarma çalışmasına ara verildi.
İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, su altında ve üstünde Ali'yi arama çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel