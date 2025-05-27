Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Durdu

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Durdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali, akıntıya kapıldı. Havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar durduruldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için başlatılan arama kurtarma çalışmasına ara verildi.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, su altında ve üstünde Ali'yi arama çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz

Rusya'dan barış kapısını ardına kadar kapattıracak açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.