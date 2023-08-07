Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
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Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde bulunan sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri cesedi kanaldan çıkardı ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanala girerek cesedi çıkardı.
Bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel