Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde bulunan sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri cesedi kanaldan çıkardı ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.