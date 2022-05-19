ŞANLIURFA - Sulama kanalında düşen kişi boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Sulama kanalında düşen kişi boğuldu

AA - Cuma Sarı - Güncel
 - Güncelleme:

Ekiplerin kanalda arama yapması Ekiplerin ölen kişi sudan çıkarması Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğulduŞanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi hayatını kaybetti.

Ekiplerin kanalda arama yapması

Ekiplerin ölen kişi sudan çıkarması Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre Merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında dolaşan İ.A. (19), cep telefonuyla görüntü çektiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Suda bir süre çırpınan İ.A, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıç ekipleri, kanalda arama yaptı.

Ekipler, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta İ.A'yı kanalın kapaklarına sıkışmış halde buldu.

Kanaldan çıkarılan İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından İ.A'nın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title