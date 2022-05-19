ŞANLIURFA - Sulama kanalında düşen kişi boğuldu - Haberler

ŞANLIURFA - Sulama kanalında düşen kişi boğuldu
Ekiplerin kanalda arama yapması Ekiplerin ölen kişi sudan çıkarması Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğulduŞanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi hayatını kaybetti.
Ekiplerin kanalda arama yapması
Ekiplerin ölen kişi sudan çıkarması Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi boğuldu
Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre Merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında dolaşan İ.A. (19), cep telefonuyla görüntü çektiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Suda bir süre çırpınan İ.A, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıç ekipleri, kanalda arama yaptı.
Ekipler, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta İ.A'yı kanalın kapaklarına sıkışmış halde buldu.
Kanaldan çıkarılan İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından İ.A'nın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.