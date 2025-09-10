Haberler

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen bir kişiyi kurtarmak için suya atlayan 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Düşen kişi hayatını kaybederken, kurtarma girişimindeki iki kişi son anda kurtarıldı.

ŞANLIURFA'da sulama kanalına düşen bir kişiyi kurtarmak için suya atlayan 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Suya düşen kişi yaşamını yitirirken, suya atlayan 2 kişi ise son anda kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanala düşen bir kişiyi gören 2 kişi, suya atladı. Ancak akıntıya kapılan 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin suya can simidi atmasıyla 2 kişi kendi çabalarıyla kanaldan çıkmayı başardı. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kanalda çalışma başlatan dalgıç ekipleri ise akıntıyla suda sürüklenen 35 yaşlarındaki kişinin cansız bedenine ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
