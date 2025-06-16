Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Akıntıya Kapılan Çocuk ve Genç Yetişkin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ve 25 yaşındaki Abdullah Ömsal için başlatılan arama çalışmalarında, Abdullah Ömsal'ın cesedine ulaşıldı. Ekipler, Bünyamin Çiçek'i bulmak için çalışmalarını sürdürmekte.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.
İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) için arama çalışmaları sürdürülüyor.
Bölgedeki çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri yer alıyor.
Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik alanda çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, akıntıya kapılan Abdullah Ömsal'ın cesedini, kanala düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde buldu.
Ömsal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.