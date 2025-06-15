Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Kapılan İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Kapılan İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Haliliye ilçesinde sulama kanalına akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuk ve 25 yaşındaki genç için dalgıç polisler ve kurtarma ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan biri çocuk 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Bünyamin Ç. (12) ile Abdullah Ö. (25) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, su altında ve üstünde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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