Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Otomobildeki İki Kişi Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sürücüsü kontrolünü kaybeden otomobil sulama kanalına düştü. Araçta bulunan iki kişi, Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık durumları iyi.
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.
Ali Arıkan'ın kullandığı 63 BZ 413 plakalı otomobil, Haliliye ilçesi kırsal Anaz Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düştü.
O sırada bölgede kanalda arama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri hemen müdahale ederek kanala düşen araç sürücüsü Arıkan ile araçtaki Ahmet Durmaz'ı kurtardı.
Arıkan ve Durmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel