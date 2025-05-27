Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı
Şanlıurfa'nın Şeyhçoban Mahallesi'nde sulama kanalına düşen 15 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ŞANLIURFA'da sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Ahmet Ali (15) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, Şeyhçoban Mahallesi yakınındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Çevredekiler, Ahmet Ali'nin sulama kanalına düşüp, akıntıya kapıldığını ihbar etti. İhbarla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel