Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Haberler

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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Konuklu Mahallesi'nden geçen sulama kanalı yakınında oynayan 12 yaşındaki Suriye uyruklu H. C, dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.

Çocuğun cesedi, suya düştüğü yere yaklaşık iki kilometre mesafede emniyetin sualtı ekipleri tarafından bulundu.

Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Konuklu Mahallesi, Sulama Kanalı, Şanlıurfa, Suriyeli, Güncel, Haberler

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