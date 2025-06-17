Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

ŞANLIURFA'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek'in (12), kanal rögarlarında cansız bedeni bulundu.

Olay, 14 Haziran'da Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında yürüyen Bünyamin Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Olayı gören Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin (25) de çocuğu kurtarmak için suya atladı. Hem Çiçek hem Muhammed El Hüseyin gözden kayboldu. İhbarla başlatılan çalışmalar kapsamında; dün akşam saatlerinde Muhammed El Hüseyin'in cansız bedeni, olayın meydana geldiği noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Bölgede arama çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler, Bünyamin Çiçek'in de kanal rögarlarında cansız bedenini buldu. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cansız beden, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA