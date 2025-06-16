Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Çocuğu Kurtarmaya Çalışan Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek'i kurtarmak için suya atlayan Suriyeli Muhammed El Hüseyin, 3 gün sonra cansız bedeni bulunarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük Bünyamin'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

ŞANLIURFA'da 3 gün önce sulama kanalına düşen Bünyamin Çiçek'i (12) kurtarmak için suya atlayan Suriyeli Muhammed El Hüseyin'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan küçük Bünyamin'i arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, geçen cumartesi günü saat 19.00 sıralarında, Şeyhçoban Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanal kenarında yürüyen Bünyamin Çiçek dengesini kaybederek suya düştü. Durumu gören Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin, çocuğu kurtarmak amacıyla kanala atladı. Akıntıya kapılan iki kişi kısa sürede gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 gün sonra, Muhammed El Hüseyin'in cesedini suya girdiği noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Harran Regülatörü bölgesinde buldu. El Hüseyin'in cansız bedeni sudan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Henüz ulaşılamayan Bünyamin Çiçek'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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