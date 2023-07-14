Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kayıp
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Nevaf Cantekin'in bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın kaybolan sürücüsü aranıyor.
Nevaf Cantekin'in(60) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kırsal Sergen Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Suda kaybolan sürücü Cantekin'in bulunması için ekipler, kanalda arama çalışması başlattı.