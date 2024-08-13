Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa-Akçakale karayolunda meydana gelen kazada, Casım Soydaş yönetimindeki kamyonet sulama tahliye kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Casım Soydaş yönetimindeki 02 HN 379 plakalı kamyonet, Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 15. kilometresinde sulama tahliye kanalına devrildi.
Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkan Soydaş, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.