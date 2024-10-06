Şanlıurfa'da Suçlulara Yönelik Denetim: 24 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranması bulunan 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ekiplerce 17 bin 780 kişi, 3 bin 111 araç ve 202 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, 24 aranan şüpheli yakalandı.

Denetimde 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu ve 6 narkotik hap ele geçirildi.

Ekiplerce 300 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanan denetimde, 2 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı araç ve 1 hacizli araç yakalandı.