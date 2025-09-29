Şanlıurfa'da Suç Örgütü Üyeleri Baskında Yakalandı

JANDARMA Genel Komutanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iş yerine baskın yapan suç örgütü üyelerinin suçüstü yakalandığını, gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'inin tutuklandığını açıkladı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşların üzerinde korku ve baskı oluşturdukları, bölgedeki iş insanlarına yönelik yağma girişiminde bulundukları tespit edildi. Viranşehir'de bir iş yerine baskın yapan şüpheliler, çalışanları silahla darbederek, yağmalama yaptıkları sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt elebaşı M.A. ve 17 örgüt üyesi, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Eziyet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.