Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 32 suç kaydı bulunan ve silahla tehdit suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da suç makinesi mahalle bekçilerinden kaçamadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 32 suç kaydı bulunan ve silahla tehdit suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerini arayarak, kimlik taramasından geçirdi. Yapılan taramada, şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama, yağma ve resmi belgede sahtecilik gibi 32 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.