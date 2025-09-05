Şanlıurfa'da Su Kesintisi Uygulanacak

Şanlıurfa kent merkezinde 7 Eylül pazar günü su kesintisi uygulanacak.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ŞUSKİ) yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım çalışması sebebiyle 7 Eylül Pazartesi günü saat 01.00'dan itibaren merkez arıtma tesisinde elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle merkez ilçelerimizde, bölgelere göre değişmekle birlikte gün boyunca su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri önceden almaları önemle duyurulur. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerekli önlemleri alıyor, kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz."