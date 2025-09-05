Haberler

Şanlıurfa'da Su Kesintisi Uygulanacak

Güncelleme:
Şanlıurfa'da 7 Eylül Pazar günü TEİAŞ bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. ŞUSKİ, vatandaşları önceden gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ŞUSKİ) yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım çalışması sebebiyle 7 Eylül Pazartesi günü saat 01.00'dan itibaren merkez arıtma tesisinde elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle merkez ilçelerimizde, bölgelere göre değişmekle birlikte gün boyunca su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri önceden almaları önemle duyurulur. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerekli önlemleri alıyor, kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz."

