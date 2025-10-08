Haberler

Şanlıurfa'da Su Borusu Patladı, Fışkıran Su Göz Doldurdu

Şanlıurfa'nın Atakent Mahallesi'nde ana su şebekesine bağlı bir boru patladı. Patlama sonrası su metrelerce yükseğe fışkırırken, olay anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Belediye ekipleri, arızayı kısa sürede onardı.

ŞANLIURFA'da ana su şebekesine bağlı su borusu patladı. Borunun patlamasıyla suyun metrelerce yükseğe fışkırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Atakent Mahallesi'nde yer altındaki boru, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırıp çevreye yayıldı. Su bir süre çevredeki yollarda akmaya devam ederken, bazı sürücüler araçlarını fışkıran suyun altına getirip yıkadı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, ihbarla olay yerine sevk edilen belediye ekipleri 1 saatlik çalışmayla boru hattındaki arızayı onardı. Borunun patlamasıyla tazyikli suyun metrelerce yükseğe çıkması ve yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
