Şanlıurfa'da su borusu düşen genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir inşaat alanında su borularının vinç ile indirilmesi sırasında meydana gelen kaza sonucu genç yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde üzerine su borusu düşen genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sırrın Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına, tıra yüklü bulunan su borularının vinç ile indirilmesi sırasında halatın kayması sonucu borular Mehmet Ali Korkmaz'ın (18) üzerine düştü.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği tespit edilen gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzeri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.