Şanlıurfa'da Sosyal Medya Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücülere Cezalar Kesildi

Şanlıurfa'da sosyal medyada trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 sürücüye toplam 48 bin 607 lira para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı "gereği yapıldı" başlıklı paylaşımda, sosyal medyada trafiği tehlikeye düşürecek şekilde sürücü koltuğunu boş bırakarak araç kullandığı belirlenen sürücüye 39 bin 340 lira para cezası kesildiğini kaydetti.

Yine sosyal medyada, İpekyolu Bulvarı üzerinde sürekli sol şeridi işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye ise 9 bin 267 lira para cezası uygulandığını belirten Şıldak, "Kamu düzenini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü davranışın sorumluları güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilerek gereği yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.