Şanlıurfa'da Sosyal Medya Paylaşımları Trafik Cezası Getirdi
Şanlıurfa'da sosyal medyada paylaşımlar sonrası trafik güvenliğini tehlikeye sokan 2 sürücüye toplam 48 bin 607 lira para cezası kesildi. Bir sürücü, aracını otomatik pilota bağlayarak arka koltuğa geçerken paylaşımlar yaparken yakalandı.

Kent merkezinde bir sürücünün seyir sırasında elinde enerji içeceği ve çerezle arka koltuğa geçtiği, plastik su şişesiyle otomatik pilota bağladığı aracıyla yolculuk yaptığı ve bu anları paylaştığı görüldü. İncelemede; tespit edilen sürücüye 39 bin 340 lira para cezası kesildi. Yine İpekyolu Bulvarı üzerinde sürekli sol şeridi işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira para cezası uygulandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Kamu düzenini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü davranışın sorumluları güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilerek gereği yapılmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
