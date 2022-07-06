Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş çikolata, şeker ve hurmalar imha edildi Haliliye Belediyesince Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı. Haliliye Belediyesince Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince pastane, kuruyemiş ve şekerleme satan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 175 kilogram bayram çikolatası, 22 paket çikolata, 18 kilogram şeker ve 80 kilogram hurmaya el konuldu. Ürünler zabıta ekiplerince imha edildi, işletmeciler hakkında ise işlem uygulandı. AA / Müslüm Etgü - Güncel Kurban Bayramı Zabıta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş çikolata, şeker ve hurmalar imha edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.