Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 246 ürün imha edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 246 ürün imha edildi

AA - Yasin Dikme - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 246 ürün imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, zabıta ekipleri, denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 246 gıda ürününü imha etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, zabıta ekipleri, denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 246 gıda ürününü imha etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Şair Nabi ile Sancaktar Mahallesi'ndeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

El konulan 3 bin 246 gıda ürünü ekiplerce imha edildi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa Zabıta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title