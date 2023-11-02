Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik 205 gram metamfetamin, 34 gram eroin, 2 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 27 bin 140 lira ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.