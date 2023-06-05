Şanlıurfa'da Sokak Ortasında Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi tarafından tüfekle vurulan İhsan Diş hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.