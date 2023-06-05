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Şanlıurfa'da Sokak Ortasında Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi tarafından tüfekle vurulan İhsan Diş hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da, sokak ortasında husumetlisi tarafından tüfekle vurulan İhsan Diş (22), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Diş, sokakta yürürken aralarında husumet olduğu öne sürülen F.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Diş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Diş'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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