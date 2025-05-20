Şanlıurfa'da Sokak Hayvanlarına Yeni Bakım Projesi

Şanlıurfa'da Sokak Hayvanlarına Yeni Bakım Projesi
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Vali Hasan Şıldak, ilçe belediyelerinin her gün en az 30 sahipsiz sokak hayvanını bakımevlerine alacağını açıkladı. Bakım evleri için yeni doğal yaşam alanları oluşturulacak.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe belediyelerinden her gün en az 30 hayvanın bakımevlerine alınması yönünde karar aldıklarını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplama faaliyetlerinin her geçen gün arttığını belirtti.

Şanlıurfa'da oluşturulacak bakımevlerinin yakın takipçisi olduklarını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizin mevcut bir bakımevi var ve şu anda kapasitesinin üzerinde çalışıyor. İlave doğal yaşam alanı oluşturacaklar, ihale süreci yapıldı ve en kısa sürede bu tamamlanarak daha fazla sayıda sokak hayvanı muhafaza edilmiş olacak. Bütün belediyelerimizin hepsi bakımevlerini kuruyorlar. Diğer taraftan kalıcı bakımevleri, tam donanımlı olarak kısırlaştırma ve ameliyat imkanlarının sunulabilir hale geldiği, tıbbi ünite ve gerekli donanımları sağlamak üzere oluşturuluyor. Çoğu belediye doğal yaşam alanı kurdu diyebiliriz. Süreç ilimizde gayet iyi bir seviyeye geliyor. Tüm ilçe belediyelerimizden, günde en az 30 sahipsiz hayvanı toplayıp bakımevine götürmesi konusunda limit belirledik. Önümüzdeki bir ay içerisinde, kırsal dahil olmak üzere sahipsiz hayvanları toplama faaliyetlerinin giderek artacağını ümit ediyoruz."

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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