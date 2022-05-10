Şanlıurfa'da, sokağa terk edilen bebek korumaya alındı - Haberler

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Şanlıurfa'da, sokağa terk edilen bebek korumaya alındı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Sezgin - Güncel
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Şanlıurfa'da, sokağa terk edilen bebek korumaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu anlaşılan erkek bebek, poşete konularak sokağa terk edildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu anlaşılan erkek bebek, poşete konularak sokağa terk edildi. Bebek sağlık ekibine teslim edilirken, polis, annesini belirlemek için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde Camikebir Mahallesinde sokakta yürüyen bir kişi, poşette ağlayan bir bebek görünce durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polisler, poşetteki erkek bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan ve yeni doğduğu belirlenen bebek tedaviye alındı. Polis ekipleri bebeğin bulunduğu sokakta yaptığı incelemede kan izleri buldu. Bebeğin sokakta doğurulduktan sonra bırakılma ihtimali üzerinde durulurken, polis bebeğin annesinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Güncel

Siverek, Polis, Bebek, Güncel, Haberler

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