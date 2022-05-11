Şanlıurfa'da sokağa terk edilen bebeğin annesi bulundu

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da poşetle sokağa terk edilen 1 günlük erkek bebeğin tedavisi sürüyor. Bebeği sokağa bırakan annesi bulunarak gözaltına alındı.

Geçen pazartesi akşam saatlerinde Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayanlar, sokakta poşette yeni doğmuş erkek bebek buldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, bebeği hastaneye götürdü, annesinin bulunması için de çalışma başlatıldı. Siverek Devlet Hastanesi'ndeki kontrolde 1 günlük olduğu belirlenen bebek, durumu iyi olmadığı için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.