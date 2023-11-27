Şanlıurfa'da Şok Uygulamada Silah ve Narkotik Madde Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada aranan şahıslar yakalanırken yapılan aramalarda ise silah ve narkotik madde ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyeti'nden şok uygulama

Uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada aranan şahıslar yakalanırken yapılan aramalarda ise silah ve narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde şok bir uygulama gerçekleştirdi. 39 noktada toplam 403 polisin katıldığı uygulamada 10 bin 97 şahıs ile 2 bin 44 araç ve 313 motosikletin kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan aramada yaklaşık 4 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram eroin, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs ile 12 aranan şahıs yakalanırken 6 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamada 1 çalıntı motosiklet de ele geçiren ekipler, 38 araca ise toplam 321 bin Türk Lirası para cezası kesti.