Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kırsal Harmanalan Mahallesi'nde ikamet eden 4 kişilik aile, fenalaşınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ambulanslar, 4 kişiyi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karbonmonoksitten etkilendikleri tespit edilen 4 kişi tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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