Şanlıurfa'da Sitede Kavga: 4 Yaralı
Şanlıurfa'da bir sitenin bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında site bahçesinde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel