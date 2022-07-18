Şanlıurfa'da sınır hattında yakalanan şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan ve terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan ve terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı. Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu değerlendirilen zanlıyı, sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. AA / Rauf Maltaş - Güncel Şanlıurfa Hisarcık Suriye Güncel Haberler

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