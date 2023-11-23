Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Akabe Mahallesi'ndeki bir evde M.B. (43) ile Y.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Y.D'nin silahlı saldırısında yaralanan M.B. kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis tarafından saldırıda kullandığı silahla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

M.B'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defin edildi.