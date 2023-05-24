Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Raşit Kaya (35), Mimar Sinan Caddesi'nde, aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.