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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa'da yaklaşık 3,5 ay önce gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan A'nın cinayet zanlılarından 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da, yaklaşık 3,5 ay önce bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu Eyyüp Nebi Kavşağı'nda 27 Ağustos Pazar günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan A'nın cinayet zanlılarının bulunması için çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekiplerce şüphelilerin bulunduğu 16 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, bir çelik yelek, 208 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu Eyyüp Nebi Kavşağı'nda 27 Ağustos Pazar günü aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Atmaca, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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