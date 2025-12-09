Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Saldırılar arasında bağlantı olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karaköprü ilçesinde 6 Aralık'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırılara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan şüpheliler B.K, Y.T, M.K. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan B.K. ve Y.T çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gerçekleşen iki silahlı saldırının birbirleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.
6 Aralık'ta GAP Bulvarı üzerindeki mobilya mağazasında çalışan M.K. ile Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda bulunan marketin çalışanı S.A. iş yerini açmak istedikleri sırada silahlı saldırıda yaralanmıştı.