Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Birecik ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Çiftlik Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Mehmet U. Fatih Can U. ve İbrahim Halil U.'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Mehmet U. olay yerinde hayatını kaybederken, Fatih Can U. ve İbrahim Halil U. yaralandı.

Yaralılardan Fatih Can U. Birecik Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliğinin yazılı açıklamasında, adı geçen 3 kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

" İ.H.U. hafif şekilde yaralanmış, M.U. isimli şahıs ise olay yerinde vefat etmiştir. Ağır yaralanan F.C.U. ise kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından olayın aydınlatılması için gerekli tahkikat başlatılmıştır ve bahsi geçen olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."