Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çiftlik Mahallesi'nde evinin önünde oturan Mehmet U, Fatih U. ve İbrahim Halil U. henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Mehmet U. olay yerinde hayatını kaybetti, Fatih U. ve İbrahim U. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet U'nun cesedi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Fatih Güncel Haberler

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