Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, İ.Y. adlı kişi oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 17 yaşındaki Y.K'yi vurdu. Y.K. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma ekipleri İ.Y'yi gözaltına aldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahla vurulan genç yaşamını yitirdi.
Kırsal Dağyanı Mahallesi'nde, iddiaya göre İ.Y. (38) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 17 yaşındaki Y.K'yi vurdu.
Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Y.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, İ.Y'yi gözaltına aldı.