Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü, 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu İhsan Diş hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir kişinin silahla öldürüldüğü olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Haziran tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan Diş'in (22) silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili F.A. (36), R.A. (32) ve A.K.'yi (19) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA