Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Tanyeli Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.