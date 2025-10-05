Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haliliye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda M.A. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli A.D. gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
İpekyolu Mahallesi'nde M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Saldırıda ağır yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheli A.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel