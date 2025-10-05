Haberler

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda M.A. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli A.D. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

İpekyolu Mahallesi'nde M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Saldırıda ağır yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli A.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.