Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir erkeğe ait ceset silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.

Şırnak Mahallesi'ndeki hayvan pazarı yakınlarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan kişinin İ.H.Y. (25) olduğunu ve silahla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti.

Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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